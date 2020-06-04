Karapınar'da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı KONYA'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 12.30 sıralarında Konya- Karapınar karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Gökcan yönetimindeki 42 AEF 879 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hüsamettin Durmaz'a (64) çarptı. Yaralanan Durmaz, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Durmaz, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İkinci kaza ise saat 14.30 sıralarında Karapınar-Adana karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Hatay'a giden Abdul Gıcın yönetimindeki 66 AA 085 plakalı çikolata, koyun ve traktör yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdul Gıncın ve yanındaki Mehmet Zullu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Zullu, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. TIR ile taşınan 11 koyundan da 1'i telef oldu.

Kaynak: DHA