Karapınar'da ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
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Karapınar'da ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

Karapınar'da ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtılıyor.

Karapınar Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtılıyor.

Hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü öğrencileri tarafından paketler ailelere ulaştırıldı.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, yaptığı açıklamada, "Hayırsever vatandaşlarımız gıda ve giyecek desteğinde bulunuyorlar. Bizler de ihtiyaç sahibi kişilere teslim ediyoruz. Pandemi dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz. İlçemizde yardımlaşma ve dayanışma noktasında güzel şeyler yaşıyoruz. Bizler de yaptığımız faaliyetler ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyoruz. Her iki tarafın da mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Bu zorlu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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