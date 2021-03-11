Karapınar'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteği

Karapınar Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara, gıda paketi dağıtıldı.

Hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü öğrencileri tarafından et ve gıda dağıtımında bulunuldu.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, "Zorlu süreçte yaptığımız faaliyetler ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bizden destek isteyen herkesin elimizden geldiği kadar yanlarında oluyoruz. Bazı vatandaşlarımızın sunduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz