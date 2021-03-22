Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek
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Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek

22.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:06
Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek

Konya'nın Karapınar ilçesinde merhum Duran Umutlu'nun eşi ve çocukları tarafından yaptırılan Kesmez İlkokulu ve Ortaokulu ek binası hizmete açıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde merhum Duran Umutlu'nun eşi ve çocukları tarafından yaptırılan Kesmez İlkokulu ve Ortaokulu ek binası hizmete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törende, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, teşekkür ettiği hayırseverlere plaket verdi.

Hayırseverler ise, aile büyüklerinin isminin "Duran Umutlu Ek Binası" şeklinde yaşatılmasından mutlu olduklarını kaydetti.

Açılışa, Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ile bazı vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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