Karapınar'da hatalı park yapan sürücülere ceza
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Karapınar'da hatalı park yapan sürücülere ceza

23.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:50
Karapınar'da hatalı park yapan sürücülere ceza

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, ilçede hatalı park yapan sürücülere ceza kesiyor.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, ilçede hatalı park yapan sürücülere ceza kesiyor.

İlçenin trafiğin yoğun olduğu yerlerde hatalı park yapan araçları, polisiler fotoğraflayıp ceza işlem uyguluyorlar.

Özelikle Turgut Özal Parkı Meram Caddesi, Konya ve İnönü caddelerinde hatalı park yapan sürücüler, trafiğin akşını da engelliyor.

Polis ekipleri, bu araç sahiplerine ceza kesiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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