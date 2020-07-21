Karapınar'da haşerelerle mücadele sürüyor Karapınar Belediyesinin haşerelerle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karapınar Belediyesinin haşerelerle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamda, ilçe genelinde mahalle ve sokaklarda uçan haşerelere karşı etkin biçimde ilaçlama çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, belediye ekiplerinin sinek, sivrisinek, karasinek, ağaçlardaki tırtıl, yaprak bitlerinin yanı sıra kanallar, rögarlar, su birikintisi olan yerler, parklar, ağaçlar ve yeşil alanlarda ilaçlama yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA