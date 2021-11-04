Karapınar'da Gençlik Merkezi gönüllüleri sokak hayvanlarına yem verdi

Karapınar'da Gençlik Merkezi Müdürlüğündeki gönüllüler, kentteki sokak hayvanlarına yem verdi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdür Vekili Muhammet Ali Karakul, yaptığı açıklamada, beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

İlçedeki esnafların da kendilerine destek olduğunu aktaran Karakul, "Bu faaliyetlerimiz ile gelecek nesillere vicdan ve merhamet duygularının güzelliklerini göstermeyi amaçladık .Hem de toplumda umarız bir nebze farkındalık oluşturmak istedik. Destek olan esnaflarımıza ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da abu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.