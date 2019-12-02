Karapınar'da fidanlar toprakla buluşturuldu

02.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:26

Karapınar ilçesi Merdivenli mevkisinde fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi, Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü Derneği (AKÇED) – Konya Ahlak Kültür ve Çevre Derneği ile iş birliği ile yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Programda konuşan Konya Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teker, "Çevre bilinci çocuklarımıza yeteri kadar verebilme adına elimizden gelen tüm fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Karapınar da ülkemizde en çok çölleşme potansiyeli olan bir ilçemiz. İnşallah bu tür çalışmalarla çölleşmeye ne kadar engel olabilirsek geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir yaşam alanı bırakırız." dedi.

Fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Süt Birliği Başkanı Mehmet Tartan, Konya Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği(ÇEKUD) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Demirhan, Konya Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teker, Konya Eşrefoğlu İlkokulu ve Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, Karapınar İzci Gençlik Kulübü öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA