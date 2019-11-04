Karapınar'da fidan dikimi

04.11.2019 13:28

Karapınar'da İlçe Kaymakamı Onur Kökçü'nün katıldığı etkinlikte bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Hotamış ormanlık sahasına mahlep, ahlat, sedir ve badem gibi fidanlar dikildi.

Vatandaşlarla fidan diken Kaymakam Kökçü, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek adına önemli bir etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu etkinlikler çevreye duyarlı bireylerin artmasına katkı yapacağına inanıyoruz..Geleceğimize sahip çıkmak için hepimize görevler düşüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umarım fidanlar büyür ve insanlarımızın yararına olur." dedi.

Hotamış Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabaş, fidan dikimine katılan herkese teşekkür ederek, fidanların temininde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA