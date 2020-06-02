Karapınar'da etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı. İlçede aniden başlayan yağmur, bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu yağışı nedeniyle birçok ekili alanda zarara yol açtı. Dolu yağışının Börcük, Karakuyu, Kamışağlı, Yavşankuru mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Kaynak: AA