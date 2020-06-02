Karapınar'da etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı
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Karapınar'da etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı.

02.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:19

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı.

İlçede aniden başlayan yağmur, bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu yağışı nedeniyle birçok ekili alanda zarara yol açtı.

Dolu yağışının Börcük, Karakuyu, Kamışağlı, Yavşankuru mevkilerinde etkili olduğu belirtildi.

Karapınar'da etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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