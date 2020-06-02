Karapınar'da etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı
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Karapınar'da etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Karapınar'da etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı
02.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:07

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı.

İlçede aniden başlayan yağmur, bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu yağışı nedeniyle birçok ekili alanda zarara yol açtı.

Dolu yağışının Börcük, Karakuyu, Kamışağlı, Yavşankuru mevkilerinde etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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