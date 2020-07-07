Karapınar'da erozyon sahasında ekili alan yangını Konya'nın Karapınar ilçesinde, Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, buğday ekili 45 dekar alan yandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, buğday ekili 45 dekar alan yandı.

Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda, buğday ekili tarlada, elektrik tellerinden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Karapınar Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi iş makineleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının diğer ekili alanlara ve ağaçlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 110 dekarlık buğday tarlasının 45 dekarı zarar gördü.

Kaynak: AA