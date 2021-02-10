Karapınar'da Erozyon Sahası'na meşe palamudu ekildi

Karapınar İlçe Spor ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ile gönüllü gençler, Toprak Su Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait Erozyon Sahası'nda meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, ilçedeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahasına yaklaşık 4 bin meşe palamudunun ekildiğini söyledi.

Karakul, Karapınar'ın erozyon felaketini yaşamış bir yer olduğunu kaydetti.

Dünyanın çevre sorunları ile karşı karşıya olduğunu belirten Karakul, "Gönüllü gençlerimiz ile birlikte ilçemizin ağaçlandırılmasına katkı bulunmak istedik. Bu etkinlikte bulunmaktan mutluyuz.Gençlerimizde çevre bilinci oluşması açısından bu faaliyeti önemsiyoruz. Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sorumlusu Necati Şimşekli ve diğer çalışanlarına destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz