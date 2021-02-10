Karapınar'da Erozyon Sahası'na meşe palamudu ekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karapınar'da Erozyon Sahası'na meşe palamudu ekildi

10.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:10
Karapınar'da Erozyon Sahası'na meşe palamudu ekildi

Karapınar İlçe Spor ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ile gönüllü gençler, Toprak Su Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait Erozyon Sahası'nda meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

Karapınar İlçe Spor ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ile gönüllü gençler, Toprak Su Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait Erozyon Sahası'nda meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, ilçedeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahasına yaklaşık 4 bin meşe palamudunun ekildiğini söyledi.

Karakul, Karapınar'ın erozyon felaketini yaşamış bir yer olduğunu kaydetti.

Dünyanın çevre sorunları ile karşı karşıya olduğunu belirten Karakul, "Gönüllü gençlerimiz ile birlikte ilçemizin ağaçlandırılmasına katkı bulunmak istedik. Bu etkinlikte bulunmaktan mutluyuz.Gençlerimizde çevre bilinci oluşması açısından bu faaliyeti önemsiyoruz. Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sorumlusu Necati Şimşekli ve diğer çalışanlarına destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Osman Kavala Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karapınar'da Erozyon Sahası'na meşe palamudu ekildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 13:31:31. #1.15#
title