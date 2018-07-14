Karapınar'da Erozyon Sahası İncelendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, 13 ülkeden 29 kişilik heyet, Karapınar ilçesine geldi.

Heyet, ilçedeki erozyon sahasında incelemelerde bulundu.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman, yaptığı konuşmada, çölleşme, erozyon ve çevre sorunlarının bulunduğu bölgelerdeki insanlara eğitim verdiklerini ve uygulamaların paylaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin çölleşmeyle mücadelesini ve bu konudaki bilgi, birikim ve tecrübelerini gelen katılımcılara aktardıklarını vurgulayan Karaman, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye dünyada çölleşme ve erozyonla mücadelede 7. sıradadır. Bu konuda birçok ülkeye eğitim vermekteyiz. Müdürlüğümüz çölleşme mücadele kapsamındaki Türkiye'deki en iyi uygulama örneği için Karapınar'a geldik. Rüzgar erozyonuna karşı en güzel faaliyetler ve çalışmalar burada yapılmıştır. Bu örneği dünyadaki paydaşlarımızla ve ülkesinde uygulayacak insanlarla paylaşıyoruz. Onlara faydalı olacak Konya kapalı havzası, tarımsal sulama, damlama sulama ve benzer çalışmaları yerinde gösteriyoruz. Çölleşmeyle yüz yüze kalan insanlara, buradaki çalışmaları gösterip gerekli eğitimleri verdikten sonra ülkelerinde uygulayabilecekleri örnekleri gösteriyoruz. Karapınar bölgesi, erozyonla verdiği mücadeleden dolayı dünyanın tanıdığı bir bölge. Yapılan çalışmalar büyük ilgi uyandırmıştır."