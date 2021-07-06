Karapınar'da engelli gibi davranıp vatandaştan para talep eden iki dilenciye, ceza kesildi
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Karapınar'da engelli gibi davranıp vatandaştan para talep eden iki dilenciye, ceza kesildi

Karapınar'da engelli gibi davranıp vatandaştan para talep eden iki dilenciye, ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şehir dışından gelerek dilencilik yaptıkları öne sürülen 2 kişiye para cezası kesildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şehir dışından gelerek dilencilik yaptıkları öne sürülen 2 kişiye para cezası kesildi.

İlçedeki organize sanayi bölgesinde iki dilencinin, vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para istediği ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti.

Ekipler, iki kişiyi vatandaştan para isterken yakaladı. Engelli gibi davranan iki dilencinin, yapılan kontrollerde sağlık durumlarının yerinde olduğu ve fiziki bir engelleri olmadığı anlaşıldı.

Para cezası kesilen iki kişi, ilçeden sınır dışı edildi.

Karapınar'da engelli gibi davranıp vatandaştan para talep eden iki dilenciye, ceza kesildi
Karapınar'da engelli gibi davranıp vatandaştan para talep eden iki dilenciye, ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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Karapınar'da engelli gibi davranıp vatandaştan para talep eden iki dilenciye, ceza kesildi - Haberler
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