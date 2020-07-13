Karapınar'da ekin yangını
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarlada çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ekin zarar gördü.
13.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:54
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarlada çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ekin zarar gördü.
Uzunkaş mevkisinde Celalettin Arı'ya ait buğday ekili tarlada hasat yapılırken yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Diğer ekili alanlara sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm ekinin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA