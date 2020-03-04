Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı
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Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Mevlana Ortaokulu Müdürü Mehmet Uncuoğlu (55), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

04.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:10
Karapınar'da eğitim camiasının acı kaybı

'nın ilçesinde, Mevlana Ortaokulu Müdürü Mehmet Uncuoğlu (55), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mevlana Ortaokulu Müdürü olarak 5 yıldır görev yapan ve eğitime verdiği katkılar nedeniyle sevilen eğitimciler arasında yer alan Uncuoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Apak Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, öğretmenler, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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