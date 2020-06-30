Karapınar'da düğün salonu işletmecilerine yönelik toplantı
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Karapınar'da düğün salonu işletmecilerine yönelik toplantı

Karapınar'da düğün salonu işletmeciliği yapan esnafa yönelik düğün törenlerinde uygulanacak kurallar ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Karapınar'da düğün salonu işletmecilerine yönelik toplantı
30.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:33

Karapınar'da düğün salonu işletmeciliği yapan esnafa yönelik düğün törenlerinde uygulanacak kurallar ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Sönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, Zabıta Müdürü Talip Karagöz ve düğün salonu işletmeciliği yapan esnaf katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından her düğün için ayrı ayrı denetimlerini gerçekleştireceğiz. Kurallara uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapacağız. Herkes sağlığımız için kurallara mutlaka uymalı." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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