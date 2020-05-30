Karapınar'da dirsek basmalı el dezenfektanı standı yapıldı Karapınar'da, okullarda kullanılmak üzere dirsek basmalı el dezenfektan standı üretimi gerçekleştirildi.

Karapınar'da, okullarda kullanılmak üzere dirsek basmalı el dezenfektan standı üretimi gerçekleştirildi.

Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Liselere Giriş Sınavı Merkezi olan ortaokulların ihtiyacını gidermek üzere dirsek basmalı el dezenfektan standı üretimlerini tamamladı.

Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Liselere giriş sınavı öncesi sınav yerlerinde kullanılmak üzere öğretmenler tarafından söz konusu standların üretildiğini aktardı.

Önal, "Okulumuz pandemi sürecinde memleketimize katkılarını sağlamaya devam ediyor. Üretim seferberliğine katkı sağlayan okulumuzu takdir ve tebrik ediyoruz. Bütün okullarımıza dağıtılacak olan ünitelerin yapımında bizlere malzeme desteğinde bulunan Belediye Başkanımız Mehmet Yaka'ya, emeği geçen Okul Müdürümüz Osman Bağcı, atölye öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA