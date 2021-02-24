Karapınar'da dilenci operasyonu
24.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:00
Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri, 10 dilenciyi yakalayarak ilçe dışına çıkardı.
Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri, 10 dilenciyi yakalayarak ilçe dışına çıkardı.
Zabıta ekipleri, gün boyu yaptıkları denetimlerde, vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde dilenen 10 kişiyi yakaladı.
Çocukları da kullanıp halkın manevi duygularını sömüren dilencilere, Kabahatler Kanuna göre para cezası uygulandı.
Dilenciler zabıtalar eşliğinde ilçe dışına çıkartıldı.
Zabıta Müdürü Talip Karagöz, "Dilencilerle mücadelemiz sürecek. Vatandaşlarımız para vermesin. Onlar bizlerden daha iyi şartlarda yaşıyor." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz