Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi

Karapınar'da devam eden yatırımlar incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, ilçe yöneticileri ile yatırımları yerinde gördü.

Küçükdağ, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem MMurat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile birlikte millet bahçesi, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi gibi inşaatları devam eden alanlarda incelemelerde bulundu.

Küçükdağ, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un Karapınarlı hemşehrilerine bol bol selamını getirdik ve burada bakanımızın talimatlarıyla Karapınar'daki Hükümet, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi yatırımlarını yerinde inceledik. Çalışmaların birçoğunun son aşamaya geldiğini gördük, en kısa süre içerisinde faaliyete geçecektir. Bakanımıza inceleme ile ilgili rapor sunacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz