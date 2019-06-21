Karapınar'da depo yangını

Karapınar ilçesinde bir depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta, Özgür Yapar'a ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir anda depoda bulunan hurda malzemelere sıçradı. Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında hurda malzemeler ve atık lastikler yanarak kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA