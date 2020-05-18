Karapınar'da Cumhuriyet Meydanı dezenfekte edildi Karapınar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhuriyet Meydanında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Karapınar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhuriyet Meydanında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Karapınar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında önleyici çalışmalara devam ediliyor.

Karapınar Belediyesi Temizlik ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'nı sabunlu su ile dezenfekte etti.

Meydanda bulunan çeşmeler, banklar, çöp konteynırları ve Atatürk anıtında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA