Karapınar'da çocuk şenliği
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Karapınar'da çocuk şenliği

Karapınar'da çocuk şenliği
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 3. Geleneksel Yaz Okulları Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 3. Geleneksel Yaz Okulları Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi Mutlu parkında gerçekleşen programda çocuklar gönüllerince eğlendi

Belediye Başkanı Mehmet Yaka çocuklarla sohbet ederek onlara geldikleri için teşekkür etti.

Çocuklara ve gençlere önem verdiklerini ifade eden Yaka, şunları kaydetti:

" Onlar geleceğimizin teminatı. Son dönemlerde salgın sebebiyle çocuklarımızın daha çok gelişimine ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bizlerde çeşitli etkinlikler yaparak çocuklarımıza güzel dakikalar yaşamalarını hedefledik. Değerli çocuklar biliyoruz ki salgın sürecinde zor günler yaşadınız. Yüz yüze eğitimden uzak kaldınız. İnşallah önümüzdeki günlerde yüz yüze eğitime okullarınıza, arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize kavuşursunuz."

Etkinliğe İlçe Kaymakam V. Mehmet Faruk Saygın, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Serdar Tavlayan, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin,,İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet İçalan,Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Al Karakul ile diğer davetliler katıldı.

Karapınar'da çocuk şenliği
Karapınar'da çocuk şenliği
Karapınar'da çocuk şenliği
Karapınar'da çocuk şenliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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