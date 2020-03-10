Karapınar'da çiftçileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor Karapınar Ziraat Odası tarafından kış mevsiminde başlatılan çiftçi eğitim toplantıları sürüyor.

Karapınar Ziraat Odası tarafından kış mevsiminde başlatılan çiftçi eğitim toplantıları sürüyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki toplantıya çiftçiler büyük ilgi gösterdi.

Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ürünlerin ekimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Soylu, "Üreten çok azaldı. Çiftçilik daha kıymetli hale gelecek. Bir savunma sanayisi bir de gıda güvenliği en önemli unsur. Bu nedenle tarlamıza sahip çıkalım, Yeşilyurt ürün farklılığı olan renkli bir bölge. Bundan sonra arazi küçük de olsa büyük de olsa bilgiyi kullanmalıyız. Hangi üründe olursa olsun bilgiyi kullanmalıyız ve önem vermeliyiz. Ürünün ne isteğini bilmeden ilaç veya gübreyi almamalıyız." dedi.

Ekim, gübreleme, ilaçlama ve sulama konularında doğru yöntemlerin uygulanması gerektiğini dile getiren Soylu, ziraat mühendislerinden her zaman destek alınabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA