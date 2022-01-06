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Karapınar'da çiftçiler bilgilendiriliyor

Karapınar'da çiftçiler bilgilendiriliyor
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı'nda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı'nda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Salgın önlemleri çerçevesinde Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "Çiftler kış mevsimi olmasından dolayı bilgilerini geliştirmeye yönelik toplantılar düzenliyoruz. Çok faydalı geçtiğini bildiğimiz bu toplantılarda katılımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu'nun da bir sunum yaptığı toplantıda çiftçilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.

Toplantıda, Ziraat Odası Başkan Vekili Can Aydınbelge ile Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Yusuf Altıundal da hazır bulundu.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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