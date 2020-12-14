Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Karapınar ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Alınan bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi Adalet Sokak'taki bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.