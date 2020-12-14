Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Karapınar ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Alınan bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi Adalet Sokak'taki bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Karapınar ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Alınan bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi Adalet Sokak'taki bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışa sonrası kediyi çatıdan indirdi.
Sokağa bırakılan kedi, kısa sürede gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz