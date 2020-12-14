Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

14.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:43

Karapınar ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Alınan bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi Adalet Sokak'taki bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Karapınar ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Alınan bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi Adalet Sokak'taki bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışa sonrası kediyi çatıdan indirdi.

Sokağa bırakılan kedi, kısa sürede gözden kayboldu.

Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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