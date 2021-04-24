Karapınar'da bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
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Karapınar'da bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Karapınar'da bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Karapınar'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındı.

İlçeye Bağlı Fevzipaşa Mahallesi Demiryalı Mevkisinde tarlada çalışan Salih İvriz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kuşun yerde hareketsiz halde olduğunu fark ettiğini anlattı.

Yanına yaklaştığında kızl şahin olduğunu farkettiği kuşun, uçamadığını ve kanadında yara olduğunu gördüğünü ifade eden İvriz, "İşi bırakıp eve götürdüm. Kendi imkanlarımla ilk müdahalesini yaptım. Daha sonra hayvanın aç ve susuz olduğunu düşünerek et verip beslenmesini sağladım. Muhtara haber ederek kendisine yaralı kuşumuzu teslim ettim. Onu orada bırakıp yabani hayvanlara yem olmasına gönlüm razı olmadı. Bir canın kurtarılmasına vesile olduğum içinde mutlu oldum." dedi.

Fevzipaşa Mahallesi muhtarı Cahit Aşıroğlu da yaralı kuşa sahip çıkan İvriz'e teşekkür etti.

Aşıroğlu, yaralı şahinin veteriner hekim Mustafa Bayazıt tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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