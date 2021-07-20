Karapınar'da bayramlaşma programı

Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

İlçe yöneticileri ve vatandaşlar, Sultan Selim Camisi'nde bayramlaşmak için bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkan Mehmet Yaka, burada vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramların, sevinçlerin arttığı, sevgi ve hoşgörünün kendisini gösterdiği günler olduğunu belirten Başkan Yaka, "Ülkemizin daha nice güzel bayramlara kavuşmasını diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bayram ziyaretlerinde maske, temizlik ve mesafeye dikkat edelim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz