Karapınar'da bahçe yangını Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde, hurdacılık yapan Erkan S'ye ait evin bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ile alevler bahçedeki odunlara ve hurdalık malzemelere sıçradı.

Konya Büyük Şehri Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında hurdalık malzemeler yandı.

Kaynak: AA