Karapınar'da arazi toplulaştırma tapuları dağıtıldı
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Karapınar'da arazi toplulaştırma tapuları dağıtıldı

27.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:15
Karapınar'da arazi toplulaştırma tapuları dağıtıldı

Karapınar ilçesinde Şabanlı Mahallesine ait tarım arazilerinde yapılan arazi toplulaştırması sonucu oluşan parsellerin tapu dağıtım töreni yapıldı.

Karapınar ilçesinde Şabanlı Mahallesine ait tarım arazilerinde yapılan arazi toplulaştırması sonucu oluşan parsellerin tapu dağıtım töreni yapıldı.

İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Tapu Müdürü İzzet Coşar tarafından Şabanlı Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabaş'a tapular teslim edildi.

Başkan Yaka, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir, İlçemizde arazi toplulaştırma proje çalışmalarının halkımızın talebi doğrultusunda devam etmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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