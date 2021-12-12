Karapınar'da alıç fidanı dikildi

KONYA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi işbirliğinde ilçeye alıç fidanı dikimi yapıldı.

Karapınar- Konya kara yolu Hotamış mevkiindeki fidan dikim töreninde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, dünyada yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekerek, "Artık hepimiz şunu görüyoruz ki dünya ısınıyor, iklim değişiyor ve gelecek açısından hepimize dünya zorlukların bir dünyası olma işareti veriyor. O nedenle bizler yarın daha büyük tehlikeler, sıkıntılar, yoksulluklar yaşamamak için iklim değişikliği ile ilgili mücadelemizi hemen bugün devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, alıcın kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğunu hatırlatarak, alana 7 bin 500 tane alıç fidanı dikileceğini söyledi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, Karapınar'ın 1950'lerde, rüzgar erozyonu tehdidi altında olduğunu anımsattı.

Toprak Su ve Araştırma Enstitüsü'nün olduğu alanda insan eliyle erozyonun önlendiğini ve bu durumun dünyada ilk örnek olduğunu vurgulayan Yaka, "Son yıllardaki yağışların azalması ve yer altı sularının çekilmesiyle aynı gündem zuhur etmeye başladı. Hatırlarsanız birkaç hafta önce esen şiddetli lodosla aynı durumları sanki tekrar yaşamış duruma geldik. Bu durumlardan kurtulmak için su rejimin oluşturulması ve çiftçilerimizin su kullanımında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, sulu tarımla rüzgarın önlenmesine biz de fidan dikerek buna katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından 7 bin 500 adet alıç fidanı toprakla buluşturuldu.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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