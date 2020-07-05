Karapınar'da 7 dekar ekili tarla yandı
Karapınar'da bir tarlada çıkan yangında 7 dekar ekin zarar gördü.
05.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:25
Karapınar'da bir tarlada çıkan yangında 7 dekar ekin zarar gördü.
Karapınar-Konya kara yolu 13. kilometresinde İsmail Çivi'ye ait buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Diğer ekili alanlara sıçramadan söndürülen yangında 7 dekar ekin yandı.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA