Karapınar'da 62 yıllık okul yıkılıyor

05.11.2019 14:06

Karapınar Cumhuriyet ilkokulu binasının yıkımına başlandı.



İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından yıkımı başlatılan okulun yerine 24 derslikli yeni bir okul yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mutat Kurum'un talimatı ile Karapınar'da yapılacak okulun yeni binasının 300 günde tamamlanacağı kaydedildi.



62 yıllık okulda ilk olarak çatı ile pencere ve kapılar söküldü. Bir kaç gün içerisinde de binanın tamamının kepçeyle yıkılacağı belirtildi.



Yıkımın ardından yeni okul inşaatına başlanacağı ve binanın önümüzdeki eğitim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA