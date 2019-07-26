Karapınar'da 550 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir ekildiği tespit edilen 5 ayrı tarlada 550 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

İlçedeki güvenlik birimleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, yürüttükleri çalışmalar sonunda, Konya yolu üzerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri 5 ayrı kişiye ait mısır tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit ederek bölgeye operasyon düzenledi.

Uçurulan drone yardımıyla birkaç metre boyundaki mısırların arasına ekilmiş kenevirlerin yeri tespit edildi.

Güvenlik güçleri 550 Hint kenevirine el koyarken, kenevirlerin çapalandığı, ayrık otlarının alındığı ve güneş görmesi için çevresindeki mısırların koparıldığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA