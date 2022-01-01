Karapınar'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar İlçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hurşit B. yönetimindeki 51 HP 222 plakalı yolu otobüsüyle, Ayhan A. idaresindeki 42 DF 315 plakalı kamyonet ve İmdat A'nın kullandığı 35 AP 8495 plakalı otomobil Karapınar - Adana karayolu Organize Sanayi Kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İmdat A. ile eşi Hilal A. yaralandı

Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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