Karapınar'da 200 üniversite öğrencisi doğa gezisine katıldı - Haberler
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Karapınar'da 200 üniversite öğrencisi doğa gezisine katıldı

Karapınar'da 200 üniversite öğrencisi doğa gezisine katıldı
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Karapınar'da doğa gezisi yaptı.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Karapınar'da doğa gezisi yaptı.

Karapınar Yeşilyurtlular Eğitim Bilim Kültür Dayanışma ve Karacadağ'ı Geliştirme Derneği ile Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğan Meslek Yüksek Okulu iş birliğinde düzenlenen doğa gezine katılan 200 öğrenci, ilçenin doğa harikası olan Ovacık bölgesini gezdi.

Otobüslerle ilçeye gelen öğrenciler, traktörle yaklaşık 3 kilometrelik yolculuktan sonra bölgeye ulaştı. Bölgedeki tarihi mezarları ve göl etrafını gezen öğrenciler, doğada keyifli vakit geçirdi. Yeşilyurt mahallesi sakinleri de öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Naim Çağlar Diri, yaptığı açıklamada, öğrencilerin Karapınar'da güzel ve renkli bir geçirdiğini belirterek,"Derslerimizin yanında bölgemizi tanıtmak ve kültürlerini göstermek adına faydalı bir gezi oldu. Mutlu olduklarını görmek bizleri de sevindirdi. Dernek yöneticilerine, Yeşilyurt Mahallesi sakinlerine ve belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Leyla Özkan da büyük keyif aldıkları etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Nusret Bayrak ise ilçelerinde öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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