Karapınar'da 2 kardeş devlet hastanesine ultrasonografi cihazı bağışladı

Karapınar'da hayırsever 2 kardeş tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne 30 bin dolar değerinde ultrasonografi cihazı bağışlandı.

Karapınarlı iş insanları Hikmet ve Osman Şimşekli kardeşler tarafından bağışlanan yeni cihaz, devlet hastanesinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karapınar Devlet Hastanesi Başkahekimi Dr. Ertuğrul Yaralı, Şimşekli kardeşlere teşekkür ederek, plaket verdi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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