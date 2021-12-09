Karapınar'da 14 kadın kursiyere başarı belgeleri verildi
Karapınar'da "Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Kursu"nu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.
Karapınar'da "Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Kursu"nu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.
Karapınar Kaymakamlığının desteği, Karapınar Halk Eğitimi Merkezi ve İşkur işbirliğinde açılan, lavanta ürünleri tasarımı temalı Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu sona erdi.
Yaklaşık 2 ay süren kursun sonunda belge almaya hak kazanan 14 kadın kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.
Kursiyerlere belgelerini Kaymakamlık Proje Koordinasyon Biriminden Görkem Murat, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Hatice Soran verdi.
Kursta eğitim alan kursiyerler aldıkları eğitimle ortaya çıkaracakları ürünleri, Karapınar Kadın Kooperatifi aracılığıyla satarak aile bütçelerine katkıda bulunabilecekler.
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri