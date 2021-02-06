Karapınar çiftçisi yağışlardan memnun
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Karapınar çiftçisi yağışlardan memnun

06.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:48
Karapınar çiftçisi yağışlardan memnun

Karapınar'da son dönemlerdeki yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Karapınar'da son dönemlerdeki yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile Karapınar Ziraat Odası Başkanvekili Mustafa Aydınbelge ve ziraat mühendisi Yusuf Altundal ilçede ekili alanları yerinde inceledi.

Bitki gelişmeleri ile ilgili tespitlerde bulunan Soylu, "Son günlerde normalin üzerinde gerçekleşen yağışlar, ülkemizin büyük bölümünde hububat ekim alanlarını ipten aldı. Gerek bozulmak üzere olan tohumların çimlenmesi gerekse de çıkan bitkilerin gelişimini hızlandırmasına katkı yaptı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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