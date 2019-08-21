Karapınar Belediyesporlu Barış dünya evine girdi

Karapınar Belediyesporlu Barış dünya evine girdi

Karapınar Belediyespor'un başarılı futbolcusu Barış Demirel hayatını Zehra Özkan ile birleştirdi.

21.08.2019 14:40
Karapınar Belediyesporlu Barış dünya evine girdi

Karapınar Belediyespor'un başarılı futbolcusu Barış Demirel hayatını Zehra Özkan ile birleştirdi.

Karapınar Belediyesine ait düğün salonunda yapılan törene çok sayıda davetli katıldı.


Takım arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı Barış ve Zehra Demirel çiftinin nikahlarını Başkan Yaka kıydı.

Yaka, nikahın ardından genç çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını gelin Zehra'ya verdi.

Kesilen düğün pastasının ardından takı töreni yapıldı.

Kaynak: AA
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