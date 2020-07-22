Karapınar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesine ek protokol imzalandı Karapınar Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında yürürlükteki toplu iş sözleşmesine ilaveten ek protokol imzalandı.

Karapınar Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında yürürlükteki toplu iş sözleşmesine ilaveten ek protokol imzalandı.

Başkanlık makamında yapılan imza törenine Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır ile bazı yetkililer katıldı.

Yaka, burada yaptığı konuşmada, "Sözleşmeyi hem işçi kardeşlerimizi hem de belediyemizi düşünerek yaptık. Sözleşme her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA