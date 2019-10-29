29.10.2019 14:05

Van - Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van - Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu.

(İHA)

Kaynak: İHA