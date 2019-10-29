Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdıVAN - Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı.

29.10.2019 15:23
Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

VAN - Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu. Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı görüldü.

Kaynak: İHA

VİDEO: Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.