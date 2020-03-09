Karaovalı kadınlar 8 Mart'ta sinema keyfi yaşadı Bodrum'un tarım ağırlıklı mahallesi Karaova'nın üreten kadınları, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sinema keyfi yaşadı.

Bodrum'un tarım ağırlıklı mahallesi Karaova'nın üreten kadınları, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sinema keyfi yaşadı.



Bodrum Belediyesi ve Cinemarine Sinemalarının destekleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk kez sinemaya giden Karaovalı kadınlar, gönüllerince eğlendi. Bodrum köylerinde yaşayan kadınlar sinemada "Eltilerin Savaşı" isimli Türk komedi filmini izledi. Belediye'nin tahsis ettiği araçlarla Mumcular ve Turgutreis mahallelerinden Bodrum merkeze gelen kadınları, fuayede Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel karşıladı.



Türkiye'de 8 Mart'ın bir kutlama değil anma etkinliği olduğunu söyleyen Çakaloğlu, "Bu anlamlı günde konuşacak ve tartışacak çok konumuz var. Biz birkaç saatliğine de olsa, kadınlarımızı mutlu etmek, onlara keyifli dakikalar yaşatmak için bu organizasyonu tertip ettik. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz" diye konuştu - MUĞLA

Kaynak: İHA