Karaosmanoğlu, ''Zulümlere Sessiz Kalamayız''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Kışla ve Bekirdere Yeni Cami Derneği yönetimlerini makamında konuk etti. Dünya üzerinde müslümanlara karşı planlı saldırıların yapıldığını vurgulayan Karaosmanoğlu, Myanmar ordusunun ve hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları bir kez daha kınadı. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin aynı zamanda gönül coğrafyalarını da yakından ilgilendirdiğini belirten Karaosmanoğlu, "Müslümanlar olarak dünya üzerinde yapılan zulümlere sessiz kalamayız. Ülke ve millet olarak gerçeği haykırmalı ve Arakanlı müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere inleyen İslam diyarları için yardıma devam etmeliyiz" dedi.

"DÜŞÜNCE MERKEZLERİ GİBİ HAREKET ETMELİDİR"

Emperyalist anlayışın tükenmek bilmeyen hırslarıyla yeryüzünde artık kana ve sömürüye doymadığını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Buna itiraz eden ülkelere de farklı yaklaşımlar sergilediklerini görüyoruz. Türkiye olarak her alanda güçlü olmak zorundayız. Milli birlik ve beraberliğimizin bütünleştiği, safların sıklaştığı ve manevi duyguların güçlendiği her ortamda bu hakikatler dile getirilmelidir. Artık her ibadet merkezi dini vecibelerin yerine getirildiği yer olmanın dışında dünya meseleleri üzerine kafa yorulan, bütünleştirici iklimin olduğu düşünce merkezleri gibi hareket etmelidir. Bu dönüşüm muhakkak sağlanmalıdır" ifadelerini sarf etti.

"ÇOCUKLARIMIZ GÖZÜNDEKİ MUTLULUK,UMUTTUR BİZE GÜÇ VEREN"

Derince Kışla Camii Dernek Başkanı Muammer Aslan ve Bekirdere Yeni Camii Dernek Başkanı Ersin Acar ile yönetimleri, Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu hizmetler için Başkan Karaosmanoğlu'na ziyarette teşekkür etti. Misafir heyetler mahallelerinde ki son durum ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar hakkında Karaosmanoğlu'na ayrıca bilgi vermeyide ihmal etmediler. Gerek İzmit gerekse Derince'de alt yapı ve üst yapı noktasında çalışma yaptıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Vatandaşımızın desteğiyle Kocaeli'ye ekonomik, sosyal ve siyasi değeri çok yüksek hizmetleri kazandırdık" diye konuştu. Gençlik üzerine değerlendirmelerinde yapıldığı görüşmede Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız gözündeki mutluluk, umuttur bize güç veren" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.