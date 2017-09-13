Karaosmanoğlu Ödülü Erdoğan'ın elinden aldı

AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen "Medeniyetimizi Yaşatan Dünyayla Yarışan Şehirler" yarışmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projesi "Beyaz Kalpler" Mansiyon Ödülü aldı. ATO Congresium de düzenlenen törende Ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

ÖDÜL ALANLARI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, Yerel Yönetimler Proje Yarışması "nda sosyal projeler ve kent ekonomisine katkı kategorilerinde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nın, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmaların tüm Türkiye'ye tanıtılması açısından önemine değinen Erdoğan, ülkede artık 2019'da dördüncü dönemine girecek ve esasında 1994'e kadar götürülebilen çok daha köklü bir geçmişi olan bir "AK Parti Belediyeciliği" modelinin ortaya çıktığını ifade etti.

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ NEDİR?

Beyaz Kalpler Kocaeli'de ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ekonomik yönden istismar edilen, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen, aile ilişkileri düzensiz olan, sosyal risk çerçevesinde yer alan 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kuruldu.

BEYAZ KALPLER NASIL ÇALIŞIR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alacak 12-18 yaş arasındaki sosyal risk grubunda bulunan çocuklar, uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak bulunuyor. Bir aylık inceleme süresince psikolog ve sosyologlar tarafından çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir yıl süre ile merkezden eğitim alabilen gençlerin toplum içerisinde daha etkin ve faydalı hale gelebilmeleri amaçlanıyor. Beyaz Kalpler'de öğrenciler drama, aşçı yardımcılığı, servis elemanlığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor gibi birçok alanda boş zamanlarını değerlendirerek, hem öğreniyor, hem de kaliteli ve keyifli zaman geçiriyor.

BEYAZ KALPLER'DE PAYDAŞ KURUMLAR

Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Antikkapı, THK, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün katılımı ile organize bir şekilde yürütülüyor.