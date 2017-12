Karaosmanoğlu'ndan Tse'ye Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan'ı ziyaret etti.



TSE'nin Gebze'deki Kalite Kampüsü'ndeki laboratuvarları inceleyen Karaosmanoğlu, TSE Marmara Bölge Koordinatörü Taşan ve çalışanlarla bir araya geldi.



Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, TSE'nin Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, ülkenin kalkınması ve gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.



Üretimin ve kalitenin tam ortasında yer alan TSE'nin üretim sonrasında kalitenin devamını sağlamada etkin bir görevi bulunduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her hizmetimizde Türkiye'ye model bir belediyecilik gerçekleştiriyoruz. İşte bu hizmetlerin yapılmasında sizler gibi standardın önemine inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her projede kaliteye önem veriyoruz." diye konuştu.



Karaosmanoğlu, Türkiye'nin ve özellikle Kocaeli'nin altyapısında son yıllarda büyük bir gelişme yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"Belediyecilikte kalite standartlarımızı yükselttik. Yerel yönetimlerin hizmetteki standardı ne kadar yüksek olursa hizmetleri de o kadar kaliteli olacaktır. Bu başarıda TSE olarak sizlerin de katkısı vardır. Var olan iş birliğimizin daha kapsamlı bir şekilde gelişmesini arzu ediyorum. Her gün kalite düşüncesi ve felsefesini yerleştirme ile geliştirmeye öncelik vermeliyiz."



Taşan da ziyaretinden dolayı Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.