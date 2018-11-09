Karaosmanoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaosmanoğlu, mesajında, 1881'de Selanik'te başlayan ve içinde Balkan Savaşları'ndan Birinci Dünya Savaşı'na, Trablusgarp Harbi'ne ve Kurtuluş Savaşı'na kadar mücadelelerle geçen bir ömrün 10 Kasım 1938'de İstanbul'da nihayete erdiğinde arkasında küllerinden yeniden doğmuş bir devlet bıraktığını kaydetti.

Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Savaşı'nın 1923'te Ankara'da Cumhuriyetin kurulmasıyla zafere ulaştığını vurgulayan Karaosmanoğlu, "O adını tarihe yazmış büyük bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Karaosmanoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize ve milletimizin binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip çıkmaktır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin özellikle son 16 yılda ulaştığı gücün milleti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartma azminin bir neticesi olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli'de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bu amaçla atılmış sağlam adımlardır. Kahraman milletimiz de 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilediği asil direnişle, terörle mücadelede şehit verdiği evlatlarıyla ülkemizin bu kazanımlarını canı pahasına muhafaza edeceğini bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu düşüncelerle, 10 Kasım'ın 80'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz."