Karaosmanoğlu ''Gök Kubbede Hoş Bir Sada Bıraktık''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde seçilen, 5 yıllık görevleri dolan meclis üyeleri son toplantılarını İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde bulunan meclis salonunda gerçekleştirdi. 43 gündem maddesinin bulunduğu son meclis toplantısına, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlık etti. Kocaeli'ne dair birçok kararın alındığı toplantıda Başkan Karaosmanoğlu "15 yıldır bu şehre hizmet etmenin gururu içerisindeyim. Zaman su gibi akıp gidiyor, ama gök kubbede hoş bir sada bıraktık" dedi. Meclis toplantısı sonunda Başkan Karaosmanoğlu, meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"15 YILDIR BU ŞEHRE HİZMET ETMENİN GURURU İÇERİSİNDEYİM"

Gündem maddelerinin görüşülmesi sonunda meclis üyelerine hitap eden Başkan Karaosmanoğlu "Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu grupla 5 yıldır beraberiz, aramızda 15 yıldır birlikte olduğumuz arkadaşlarımız bulunuyor. Zaman su gibi akıp gidiyor ama gök kubbede hoş bir sada bıraktık. Kocaeli hepimizin yaşadığı, havasını soluduğumuz ve suyunu içtiğimiz bir kenttir. 15 yıldır bu şehre hizmet etmenin gururu içerisindeyim. Çok güzel işler yaptığımıza inanıyorum" dedi.

"YEŞİL İLE MAVİYİ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURDUK"

Başkan Karaosmanoğlu "Geçen zaman zarfı içerisinde kentimizde unuttuğumuz yeşil ile maviyi birbirine kavuşturduk. Yeşil ile maviyi halkımızla ile buluşturduk. Vatandaşlarımızın kullanımı için yirmi dört saat akan sağlıklı su temin ettik. Atık sularımızın yüzde yüzünü arıtır hale getirdik. Alt yapıda, ulaşımda, sağlıkta, çocuklarımızın eğitiminde, sosyal anlamdaki eğitimlerde, gençlerimizin eğitiminde, gençlik kamplarımızda çok güzel çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

"BİLGİ VE TECRÜBELERİMİZLE ARKADAŞLARIMIZA YARDIMA HAZIRIZ"

Görevi devir alacak arkadaşlarının aynı daha büyük bir heyecanla görevlerini sürdüreceklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu "Biz de bilgi ve tecrübelerimizle seçilecek olan arkadaşlarımıza yardım etmeye hazırız. 15 yıl boyunca böyle bir görevi dertsiz kazasız devir etmek büyük bir şereftir. Bu hepimiz için şereftir, Kocaeli için bir şereftir. Unutulmayacak hizmetler yaptık. En küçüğünden en büyüğüne kadar vatandaşımızın önünü açtık. Vatandaşımız çok büyük bir memnuniyet içerisindedir. Değerli meclis üyelerimize ve Kocaeli halkına teşekkür ediyorum. Bu dönem çalışmalarında çok faydalı işler yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler